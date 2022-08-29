أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار، بحسب الاختصاصات المنوطة به وفق أحكام النظام، الذي يعنى بتوثيق الأراضي والممتلكات العقارية.

كفاءة ومرونة إجراءات التسجيل

يشار إلى أن الهيئة العامة للعقار، تتولى الاختصاص والإشراف على النظام؛ ما يسهم في رفع كفاءة ومرونة إجراءات التسجيل في النظام بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية، إذ يعمل النظام على زيادة الشفافية والموثوقية في القطاع والحدّ من النزاعات العقارية.

ويُعد منح الملكية العقارية الحجية المطلقة في الإثبات من أهم المميزات المنصوص عليها في النظام، التي بدورها تُسهم في خدمة المصلحة العامة وملاك العقارات بجميع شرائحهم، إذ بيّن النظام إجراءات التصرف في العقارات الموصوفة على الخارطة ورسوم التسجيل والعقوبات وضوابط ممارسة أعمال المساحة المتعلقة بالتسجيل العيني للعقار.

نظام التسجيل العيني للعقار

وكان مجلس الوزراء، قد وافق مؤخرا، على نظام التسجيل العيني للعقار، الذي سيسري على جميع العقارات في المملكة، على أن يستمر العمل بنظم توثيق العقار المعمول بها قبـل نفاذ نظام التسجيل العيني للعقار على العقارات التي لا تقع في المناطق العقارية المعلنة وفقاً لأحكام النظام.

ويمكن الاطلاع على اللائحة التنفيذية من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).