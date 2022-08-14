شهدت كنيسة المنيرة “أبو سيفين” الواقعة بحي إمبابة بمحافظة الجيزة في مصر، حادثًا مأساويًا، اليوم الأحد، بعدما شب حريق هائل في الساعة الثامنة صباحًا، عقب انتهاء صلاة القداس الإلهي، ما تسبب في خسائر كبيرة في المباني والأرواح.

مشاهد من حريق كنيسة المنيرة

ووثقت مقاطع فيديو متداولة، مشاهد صادمة من وقوع حريق كنيسة المنيرة، ومحاولات إخماد النيران، التي أسفرت عن مقتل وإصابة قرابة 55 شخصًا، كما راح ضحيته كاهن الكنيسة القمص عبدالمسيح بخيت.

#مصر

وفاة أكثر من ٣٥ شخصا في حريق #كنيسة_المنيرة بمحافظة الجيزة المصرية وإصابة العشرات. pic.twitter.com/7oBCHWFpxe — د. ياسر الشرعبي (@yasser_sharabi) August 14, 2022

الدفع بـ 30 سيارة إسعاف

وقالت وزارة الصحة المصرية في بيان على حسابها الرسمي بتويتر: “إن الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة يتابع تداعيات حريق كنيسة أبو سيفين بإمبابة ووجه بسرعة تقديم الخدمات الإسعافية والطبية للمصابين الصحة كما تم الدفع بـ 30 سيارة إسعاف لموقع الحريق”، وأكدت مواقع مصرية انتقال فريق من نيابة شمال الجيزة لمعاينة موقع حادث الكنيسة، للوقوف على الملابسات.

وأشار عبدالغفار إلى رفع حالة الاستعداد بمستشفيات محافظتي الجيزة والقاهرة، مشيرًا إلى توافر جميع فصائل الدم وأدوية الطوارئ في جميع المستشفيات التي استقبلت المصابين.

وأظهر مقطع فيديو آخر، اندلاع ألسنة اللهب والدخان من نوافذ الكنيسة قبل وصول قوات الإطفاء وسط صرخات المتواجدين هناك، فضلًا عن لقطات من داخل المستشفى حيث تم نقل المصابين والضحايا.

السيسي وجه بالتحرك السريع

وقدم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي العزاء لذوي الضحايا، مؤكدًا متابعته للأحداث.

وقال في تغريدة في حسابه الرسمي على تويتر: “أتابع عن كثب تطورات الحادث الأليم بكنيسة المنيرة في محافظة الجيزة، وأنه وجّه كافة أجهزة ومؤسسات الدول المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وبشكل فوري للتعامل مع هذا الحادث وآثاره، وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية للمصابين”.