شهد سوق الأسهم السعودية في تعاملات اليوم الثلاثاء، إجراء صفقة خاصة على أسهم أرامكو السعودية بقيمة 94 مليون ريال على نحو 2.39 مليون سهم، وذلك على النحو التالي: الشركة السعر الكمية المتداولة القيمة المتداولة أرامكو 39.3 2,392,500 94,025,250

الأسهم السعودية

وبالأمس، أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس مرتفعًا 80.45 نقطة ليقفل عند مستوى 12297.29 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 6 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 156 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 365 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 101 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 101 شركة على تراجع.

الأسهم الأكثر ارتفاعاً

وكانت أسهم شركات: صادرات، ونسيج، وتهامة، وأنعام القابضة، وبحر العرب الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات: وقت اللياقة، والسعودي الألماني الصحية، والمتحدة للتأمين، وأسلاك، وأمانة للتأمين الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.93% و6.11%.

الأسهم الأكثر نشاطاً

فيما كانت أسهم شركات: دار الأركان، وصادرات، والجزيرة، وأنعام القابضة، والأنماء هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات: سابك للمغذيات الزراعية، والراجحي، وصادرات، وسابك، والأهلي هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) مرتفعًا 296.43 نقطة ليقفل عند مستوى 22072.51 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 42 مليون ريال. وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 523 ألف سهم تقاسمتها 2350 صفقة.