لا تزال صفقة البرازيلي لويز جوستافو تثير الجدل لدى جماهير النصر؛ كون اللاعب البرازيلي لم يشارك حتى الآن في أي مباراة ودية مع أصفر الرياض.

وكان جوستافو انضم كصفقة انتقال حر لنادي النصر قادمًا من نادي فنربخشة التركي.

لويز جوستافو غير جاهز فنيًّا وبدنيًّا حتى الآن:

وتساءلت جماهير النصر حول مدى جاهزية اللاعب جوستافو، خاصة أن مصير مشاركته في مباراة قاديش الإسباني اليوم الخميس لا تزال غامضة، مع توقعات بعدم مشاركته بسبب عدم الجاهزية البدنية والفنية.

ويُعد جوستافو ثالث صفقة لـ النصر في صيف 2022 بعد ضم كل من الكولومبي دايفيد أوسبينا واللاعب الإيفواري غيسلان كونان.

وتسبب جوستافو في 8 أهداف على فريقه السابق فنربخشة في الدوري التركي موسم 2021/ 2022، بالإضافة إلى تسجيله هدف وصناعته لهدف واحد فقط، كما ارتكب 38 مخالفة على فريقه السابق وشارك فقط في 4 مباريات كأساسي مع الفريق التركي وتمت مراوغته من الخصم في 6 مناسبات.