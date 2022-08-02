أعلنت شركة الزيت العربية السعودية “أرامكو السعودية”، الاثنين، عن توقيع اتفاقية شراء للاستحواذ على فالفولين للمنتجات العالمية التابعة لشركة فالفولين الأميركية المدرجة في بورصة نيويورك، وذلك بقيمة 2.65 مليار دولار، خاضعة لبعض التعديلات المعتادة المنصوص عليها في اتفاقية الشراء.

إنتاج وتوزيع زيوت التشحيم:

وفالفولين شركة عالمية لها تاريخ طويل في مجال إنتاج وتوزيع زيوت التشحيم، ذات علامة تجارية مشهورة، للسيارات والاستخدامات الصناعية، وكذلك المواد الكيميائية للسيارات.

وقالت أرامكو السعودية في بيان: إنها ستستفيد من شبكة التصنيع والتوزيع القوية التابعة لشركة فالفولين، وشراكاتها القوية مع المستخدمين والموردين، وشهرة علامتها التجارية العالمية التي تمتد لـ 150 عامًا.