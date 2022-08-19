يبدو أن نادي النصر لن يكتفي بالصفقات التي أجراها في فترة الانتقالات الصيفية، وسيسعى لتدعيم صفوفه بصفقتين بحسب تصريحات مسلي آل معمر رئيس النادي الأخيرة، وبطلب من المدرب الفرنسي رودي جارسيا.

ويسعى أصفر الرياض لتدعيم صفوفه بأقوى الصفقات للمنافسة على لقبي دوري المحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين بالموسم الجديد.

أبرز صفقتين لـ النصر حاليًّا:

أصفر الرياض يُركز حاليًّا على ضم كل من عبدالرحمن غريب لاعب الأهلي كصفقة محلية من العيار الثقيل، والبلجيكي جيسون دينايير مدافع نادي ليون الفرنسي كصفقة أجنبية بعد ضم كل من الكولومبي دايفيد أوسبينا والإيفواري غيسلان كونان.

جماهير نادي النصر تتفائل بالمدرب الجديد جارسيا خاصة أنه يملك القدرة على علاج لاعبيه نفسيًّا من أجل تحفيزهم على تقديم الأفضل دائمًا بالموسم الجديد.

سيواجه أصفر الرياض في الجولة الأولى من دوري المحترفين السعودي لـ موسم 2022/ 2023، فريق الوحدة يوم السبت المقبل.