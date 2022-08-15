استثمر صندوق الاستثمارات العامة إلى جانب شركة كاين إنترناشيونال 900 مليون دولار في مجموعة أمان لدعم التوسع العالمي لفنادقها وعقاراتها السكنية فائقة الفخامة.

إستراتيجية الصندوق:

ويأتي ذلك تماشيًا مع إستراتيجية صندوق الاستثمارات 2021- 2025، بحسب ما ذكر الحساب الرسمي لصندوق الاستثمارات العامة على موقع تويتر، اليوم الاثنين.

جاذبية القطاع:

وعلق تركي النويصر، نائب المحافظ، ورئيس الإدارة العامة للاستثمارات الدولية، بالقول: “استثمار الصندوق في مجموعة أمان يعكس جاذبية قطاع الضيافة والسياحة من الناحية الاستثمارية داخليًّا وخارجيًّا”.

وأضاف: “هذا الاستثمار يتماشى مع سياسات الصندوق للاستثمار في القطاعات الواعدة لتحقيق عوائد مجدية على المدى الطويل داخل المملكة وخارجها”.