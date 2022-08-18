عاد اللاعب عبدالرحمن غريب لاعب الأهلي لإثارة الجدل من جديد حول مصيره مع الراقي، وذلك بعد ارتباط اسمه بالرحيل عن صفوف النادي.

وكان غريب رُشح للانضمام إلى كل من الهلال والنصر بفترة الانتقالات الصيفية الحالية، خاصة بعد هبوط الأهلي لـ دوري يلو.

صورة عبدالرحمن غريب تحسم مصيره

ونشر غريب صورة لـ قميصه بالنادي الأهلي الذي يحمل رقم 29 من غرفة خلع الملابس عبر ” سناب شات” كدليل على أنه باق في صفوف الراقي ولن يرحل خلال الفترة المقبلة.

وعلى الرغم من استعداد نادي النصر لدفع 30 مليون ريال لشراء غريب، لكن اللاعب قد لا يغادر الأهلي بالفترة المقبلة.

يذكر أن جماهير نادي الاتحاد كانت اهتمت أيضًا بضم اللاعب لصفوف العميد بعد هبوط الأهلي لكنه رفض.