نشرت وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” صورة صادمة من الفضاء ترصد تحول بريطانيا إلى اللون البني بسبب موجة الجفاف غير المسبوقة التي ضربتها.

وكالة "ناسا" تنشر صورة صادمة من الفضاء لـ #بريطانيا بعدما تحولت إلى اللون البني بسبب موجة الجفاف غير المسبوق التي تضربها إثر ارتفاع درجات الحرارة#العربية pic.twitter.com/bLQbq6m43e — العربية (@AlArabiya) August 14, 2022

وحسب قناة “العربية”، أظهرت الصورة الصادمة، تحول مساحات شاسعة من بريطانيا من اللون الأخضر الذي كان يغطيها إلى البني بسبب موجة الجفاف التي ضربتها إثر ارتفاع درجات الحرارة.

مناطق جفاف بإنجلترا

وكانت الحكومة البريطانية، أكدت في وقت سابق، أنه تم تحديد مساحات شاسعة من إنجلترا مناطق جفاف وسط درجات حرارة شديدة وقلة هطول أمطار منذ يونيو الماضي.

فيما أشارت قناة “العربية” نقلًا عن تقارير بريطانية، إلى اختفاء العشب الأخضر من حديقة “هايد بارك” بلندن التي تعد الأشهر بين حدائق العالم، حيث أصبحت جرداء وذلك بسبب الجفاف الشديد.

يوليو الأكثر جفافًا

من جانبه، قال مكتب الأرصاد الجوية في بريطانيا إن يوليو الماضي كان الأكثر جفافا في إنجلترا منذ العام 1935، إذ بلغ متوسط هطول الأمطار 23.1 مليمتر؛ أي 35 بالمئة فقط من المتوسط لهذا الشهر. وشهدت بعض أجزاء البلاد أكثر شهور يوليو جفافًا على الإطلاق.

فيما دفعت درجات الحرارة المرتفعة على نحو غير مسبوق وقلة هطول الأمطار شركتين للمياه في جنوب البلاد لإعلان حظر مؤقت على استخدام خراطيم المياه وأنظمة الرش.