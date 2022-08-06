نشر حساب “تاريخ آل سعود” عبر موقع “تويتر” صورة نادرة لـ الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود- رحمه الله – يعود تاريخها إلى ما قبل 78 عامًا.

صورة جميلة نادرة:

وأرفق حساب “تاريخ آل سعود” الصورة بتعليق: “الملك عبدالعزيز في صورة جميلة تم التقاطها خلال مأدبة العشاء التي أقامها للجنرال الأمريكي رالف رويس والوفد المرافق معه”.

وأشار الحساب لـ”تاريخ آل سعود”، إلى أن الصورة تم التقاطها عام 1364هـ/ 1944م.