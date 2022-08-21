ببراءتهم يتأملون وبطمأنينة المعتمرين يشعرون، هكذا بدا الأطفال في المسجد الحرام وهم محمولون على الأكتاف والأكف بنظراتهم الطفولية البريئة أثناء أداء آبائهم مناسك العمرة.

ونشرت رئاسة الحرمين على حسابها بموقع تويتر، لقطات تبين حرص بعض الأطفال على أداء المناسك والصلاة مع ذويهم في مشهد يثير المشاعر.

خطوات إصدار تصاريح العمرة:

وكانت الحج والعمرة قد استعرضت خطوات إصدار تصاريح العمرة عبر تطبيق اعتمرنا، للقادمين من مختلف دول العالم، وهو من خلال الخطوات التالية:

– التسجيل في اعتمرنا

– تحديد الخدمة المطلوبة من خلال اختيار نوع التصريح واليوم والوقت المناسب

– اختيار إصدار التصريح

– اختيار أداء العمرة والصلاة في الروضة الشريفة “للتوجه للحرمين الشريفين لأداء العمرة أو الصلاة في الروضة الشريفة”.