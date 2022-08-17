نشرت رئاسة المسجد النبوي لقطات مهيبة تبين جماليات المسجد النبوي.

في سياق متصل، كثفت وكالة شؤون المسجد النبوي خدماتها المقدمة للزائرين مع وصول المعتمرين القادمين لزيارة المسجد النبوي والتشرف بالسلام على النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبيه رضوان الله عليهما.

تسخير الخدمات:

وحرصت الوكالة بكافة إداراتها على تسخير خدماتها لكل زائر للمسجد النبوي ليؤدي عبادته بكل راحة وطمأنينة، ضمن جهودها في كرم الوفادة وتميز الرفادة وجودة ونوعية خدماتها وأنسنتها لراحة المصلين والزائرين، وتعمل الوكالة ضمن خطتها المعدة لموسم العمرة على تنظيم الحشود البشرية بكوادر مؤهلة لتفادي الازدحام في المسجد النبوي وساحاته وتسهيل تنقل الزوار والمصلين عبر عربات الجولف والعربات المتحركة لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، وتنظيم زيارتهم للسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه والصلاة في الروضة الشريفة بكل يسر وسهولة.

تكييف مناسب للأجواء:

ومع ارتفاع درجات الحرارة عملت الوكالة على تهيئة المسجد النبوي بالتكييف المناسب لهذه الأجواء بالإضافة للمظلات ومراوح الرذاذ في ساحات المسجد النبوي لتلطيف الأجواء ولوقاية الزوار من أشعة الشمس عند قدومهم خلال ساعات النهار، بالإضافة لتكثيف برامج سقيا ماء زمزم المبارك من خلال الحافظات المنتشرة في جميع أنحاء المسجد النبوي وتوزيع عبوات مياه زمزم من خلال الحافظات المحمولة على الظهر.