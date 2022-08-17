سجل نهر كولورادو أدنى مستوياته على الإطلاق بسبب الجفاف التاريخي الذي ضرب جنوب غرب الولايات المتحدة، الأمر الذي أجبر البيت الأبيض على خفض حصص المياه في ولايتي أريزونا ونيفادا.

وأظهرت صورة جوية صادمة الفرق في منسوب المياه بين هذا العام والعام السابق، علمًا بأنه في 2021 كانت المياه أيضًا أقل من منسوبها الطبيعي.

وتأتي خطوة خفض حصص المياه في الولايات الأمريكية، في الوقت الذي سجلت فيه بحيرتا ميد باول بالكاد ربع إنتاجهما، علمًا بأنهما من خزانات المياه في الدولة، وهذا سيؤدي إلى أن تتوقف هذه المسطحات المائية عن توليد الطاقة وتوفير المياه النظيفة لحوالي 40 مليون أمريكي.

والآن بات نهر كولورادو عند مستويات حرجة بسبب انخفاض هطول الأمطار على مدار عقدين؛ وذلك يرجع إلى تغير المناخ الذي يسببه الإنسان وهو ما يفاقم دورة الجفاف الطبيعية.

والقضية الرئيسية المطروحة حاليًا في الولايات المتحدة هي المستويات المنخفضة بشكل خطير من بحيرة ميد، والتي تمتلئ فقط بنسبة 27% وهو أدنى مستوى منذ أن تم ملؤها لأول مرة في عام 1937.

أهمية نهر كولورادو

ينبع نهر كولورادو من جبال روكي، ويشق طريقه عبر كولورادو ويوتا وأريزونا ونيفادا وكاليفورنيا وشمال المكسيك، حيث يصب في خليج كاليفورنيا.

يتم تقسيم مياهه بين سبع ولايات في الغرب منذ أكثر من 100 عام حينما كان السكان أقل عددًا مما هم عليه اليوم بالإضافة إلى أن قضية تغير المناخ والأنشطة البشرية على مستويات المياه لم تكن موضع تفكير حينها، وفقًا لتقرير CNN.

وشهد العام الماضي القليل من الأمطار والثلوج، ونتيجة لذلك، ليس هناك الكثير من المياه في النهر الذي يزود عشرات الملايين من الناس وعدد لا يحصى من الأفدنة من الأراضي الزراعية بالماء.