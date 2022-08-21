تسببت صور الفنان اللبناني راغب علامة مع زوجة السفير العراقي في الأردن في أزمة داخل المجتمع العراقي؛ ما دفع وزارة الخارجية العراقية إلى التدخل بإجراءات على أرض الواقع.

المُتحدث بإسم وزارة الخارجيَّة أحمد الصحاف @DrAhmedAlSahhaf: وزارة الخارجيَّة تستقدم سفير جُمهُوريَّة العراق لدى المملكة الأردنيّة الهاشميّة حيدر العذاري @HaidarHadi إلى #بغداد. pic.twitter.com/jDi7Q1DyrW — وزارة الخارجية العراقية (@Iraqimofa) August 20, 2022

صور راغب علامة

وكان راغب علامة نشر صورًا له مع عائلة السفير حيدر منصور العذاري وظهر في إحدى الصور يقف ملاصقًا لجسد زوجة السفير؛ ما أثار حالة من الغضب عبر تويتر.

وقال الفنان اللبناني: “شكرًا من القلب لسعادة السفير العراقي في الأردن السيد حيدر منصور العذاري وزوجته السيّدة ميسم الربيعي على هذه الاستضافة الكريمة والرائعة والمُمتعة، وعلى هذا الترحيب والاستقبال الطيّب. أسعدني جدًا لقاؤكم الجميل في تلك الأجواء القريبة من القلب والمليئة بالحب والفرح”.

وتسببت الصور في حالة من الضجر والتذمر في العراق، وأكد العراقيون أن هذه الصور لا تليق بمسؤول عراقي مهمته تمثيل البلاد في أحسن صورة لها.

استدعاء السفير إلى بغداد

بدورها أعلنت وزارة الخارجية العراقية استدعاء السفير العراقي في الأردن على خلفية الحادث مؤكدة أنها تجري تحقيقًا في الأمر.

وأعلن المُتحدث باسم وزارة الخارجيَّة أحمد الصحاف أن وزارة الخارجيَّة تستقدم سفير العراق لدى المملكة الأردنيّة الهاشميّة حيدر العذاري إلى بغداد.

وقالت الوزارة إنها تتابع “باهتمام ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من صور تعنى بسفير جمهورية العراق في المملكة الأردنية الهاشمية” وأضافت أنها “ستتخذ الإجراءات المناسبة بهذا الشأن وبأسرع وقت”.