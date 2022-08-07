ضبطت فرق الهيئة العامة للغذاء والدواء بالتعاون مع الجهات الأمنية والمختصة مصنعًا غذائيًا غير مرخص في خميس مشيط مخالفًا للاشتراطات اللازمة للتصنيع الغذائي، وتم إغلاق المنشأة واستكمال الإجراءات النظامية بحقها.

التبليغ اللحظي عن المخالفات

كشفت نتائج حملة تفتيشية نفذتها الهيئة العامة للغذاء والدواء خلال شهر يونيو من العام الحالي عن ارتفاع نسبة التزام مستودعات الاتجار بالمستحضرات الصيدلانية في مختلف مناطق ومدن المملكة بالتبليغ اللحظي في نظام “رصد” والربط في منصة “نقل”.

وأوضحت أنه تُحُقِّق خلال الحملة المنفذة من (366) صنفًا في المنشآت المستهدفة، ورُصِد (29) صنفًا مخالفًا و(12) منشأة مخالفة.

وتمثلت المخالفات في عدم التبليغ اللحظي لتحرك الدواء في نظام التتبع الإلكتروني، وعدم التزام مالك المستودع بتنفيذ الأنظمة والتعليمات الصادرة منها.