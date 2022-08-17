أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان “صيف أبها 2022” المقام في “سما أبها”، عن إتاحة الدخول للزوار والمصطافين مجاناً اليوم الأربعاء، ضمن المشاركة في تفعيل مبادرة “حسن الوفادة” التي تحمل شعار “ضيفك هو ضيف عسير كلها”.

فوق الجبال:

ودعت اللجنة أهالي المنطقة وزوارها لزيارة المهرجان الذي انطلقت فعالياته في الـ 28 من يوليو الماضي، تحت شعار “فوق الجبال”، والذي يحوي العديد من الفعاليات والخيارات والتجارب السياحية الممتعة، ويقدم تجربة فريدة من المتعة والفن والخيال والمغامرة، من خلال مناطقه المنوعة، منها “القرية السحرية” و”المسرح الأزرق” ومنطقة “ميفانا” التي تقدم أشهر المأكولات المحلية والعالمية من خلال طهاة سعوديين، إلى جانب منطقة “الكرنفال والمغامرات”، ذات الآفاق الابتكارية والتقليدية المتنوعة، و”منطقة الأطفال” التي تتيح لهم قضاء أوقات ماتعة بين اللعب والتعلم والترفيه، ومنطقة “التسوق والبيع بالتجزئة” .