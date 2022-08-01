تغلفت سماء أبها بالضباب الكثيف مع هطول أمطار متوسطة وغزيرة عليها، اليوم الاثنين.

ضباب كثيف يغطي سماء مدينة #أبها مع هطول أمطار متوسطة وغزيرة على المدينة

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⁦@m_khaledtv⁩ ⁦ pic.twitter.com/p8isqML9zn — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) August 1, 2022

وبحسب “العربية”، انتظمت الحركة المروية في طرق مدينة أبها على الرغم من هطول الأمطار.

أمطار عسير:

وهطلت أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير شملت محافظتي طريب وسراة عبيدة ومراكز الخنقة والفيض والفرشة وشني، سالت على إثرها الأودية والشعاب.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد، تكرار الحالة الجوية الممطرة خلال الفترة القادمة في ظل التغيرات المناخية والظواهر الجوية الحادة والمتطرفة التي باتت تؤثر على المنطقة والعالم.