وجهت وحدة التحقيق في قضايا الاحتيال المالي بنيابة الأموال، الاتهام لمواطنين في العقد الثالث من العمر بتشكيل عصابي منظم للاحتيال المالي.

واتهمت النيابة المذكورين بالاحتيال من خلال العرض الوهمي لبيع مركبات في أحد المواقع الإلكترونية المختص ببيع السلع المستعملة، والاستيلاء على أموال الأشخاص الراغبين في شراء هذه المركبات بما بلغ مجموعها أكثر من (6716000) ريال، «ستة ملايين وسبعمئة وستة عشر ألف ريال».

تكرار الجريمة

وكشفت إجراءات التحقيق عن قيامهما بتكرار الجريمة عدد من المرات بذات النمط الإجرامي، مستغلين جهل المجني عليهم وحاجتهم لتلك المركبات.

وأشار مصدر نيابي إلى أنه تم إيقاف المتهمين على ذمة التحقيق تمهيدا لإحالتهم للمحكمة المختصة للمطالبة بالعقوبات النظامية بحقهم.

الشراء من المواقع الإلكترونية

وشدد على ضرورة اتباع الإجراءات النظامية حال الحاجة لشراء سلع مستعملة كالمركبات، وخاصة الشراء من خلال المواقع والتطبيقات الإلكترونية، محذرًا من أن عدم الالتزام بذلك قد يُنتج مثل هذه السلوكيات الإجرامية.

كما أكد على أن النيابة العامة لن تتوانى في تقديم كل من تسول له نفسه الجناية على أموال الآخرين بالممارسات المنطوية على الاحتيال المالي، لينال جزاءه بالعقوبات المشددة.