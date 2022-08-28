قبضت دوريات الأمن بمحافظة جدة على مقيم من الجنسية السودانية يرافقه مقيم من الجنسية نفسها لنقلهما في مركبة مسروقة يقودها أحدهما (5) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية السودانية، وتم استرداد المركبة، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، واحالتهما للنيابة العامة ، فيما تم إحالة المخالفين لجهة الاختصاص.

عقوبة مخالفة نظام أمن الحدود

وأكد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة (15) سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضح أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثًا على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.