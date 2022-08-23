قبضت قوة المهمات والواجبات الخاصة في مدينة أبها على مقيم من الجنسية الفلسطينية ومواطن بحوزتهما (583) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي، وكمية من الحشيش المخدر مخبأة داخل مركبة، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما لجهة الاختصاص.