ضبطت الفرق الرقابية بوزارة التجارة عددًا من الوافدين الصينيين الذين مارسوا غش مضخات المياه بتغيير هوية بلد الصنع، حيث تم مصادرة 40 ألف منتج مغشوش داخل مستودع تديره عمالة صينية، في أحد مواقع المستودعات جنوب الرياض.

فيديو | صينيون يغشون مضخات المياه بتغيير هوية بلد الصنع.. التجارة تصادر 40 ألف منتج مغشوش داخل مستودع تديره عمالة صينية #الإخبارية pic.twitter.com/TrAx8yAukw — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 23, 2022

رصد وتحري:

وأكد محمد الشهري، المشرف الميداني لفريق الوزارة للحملات الأمنية المشتركة، في تصريحات إلى “الإخبارية”، أنه تم رصد الموقع والتحري عن الموقع ومداهمته.

استيراد وتلاعب:

وتابع أن العمالة الصينية كانت تقوم باستيراد مضخات مياه صينية ويتم نزع الإستيكر الحديدي لبلد المنشأ (الصين) ووضع إستيكر مكتوب عليه (صنع في إيطاليا).