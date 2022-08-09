أعلن المرور السعودي ضبط قائد مركبة قطع الإشارة في خميس مشيط، مهددًا حياته وحياة الآخرين للخطر.

ضبط المخالف:

وتفاعل المرور مع مستخدم نشر على تويتر مقطع فيديو يوثق الواقعة، ويبين استهتار قائد المركبة ومخالفته للأنظمة.

وأكد المرور أنه تم ضبط المخالف وتطبيق العقوبات المقررة بالنظام بحقه.

شروط الحصول على تفويض للمركبات:

من ناحية أخرى، كشفت الإدارة العامة للمرور مؤخرًا شروط الحصول على تفويض على إحدى المركبات، فيما يتعلق بالقيود الأمنية والمرورية.

وأكد أن نظام المرور ينص في المادة السابعة عشرة الفقرة 2 بتسديد المخالفات المرورية إن وجدت على مالك المركبة أو المفوض له، وألا يكون هناك قيود أمنية أو مرورية على المركبة.