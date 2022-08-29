أعلن الأمن العام عن ضبط عدد من المتسولين في منطقة القصيم.

جهود أمنية مستمرة:

وذكر الأمن العام أن ذلك ضمن الجهود الأمنية للجهات الأمنية لرصد وضبط المتسولين، حيث تم ضبط مواطن يتسول ويستعطف المارة أمام المحال، وآخر مخالف من الجنسية اليمينة يستعطف المصلين بعد فراغهم من الصلاة.

كما تم ضبط مخالف لنظام أمن الحدود يستعطف المصلين بعد فراغهم من أداء الصلاة.

أرقام البلاغات:

وحثّ الأمن العام على الإبلاغ عن المتسولين على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) في بقية مناطق المملكة مع التأكيد على أهمية تقديم التبرعات عبر منصات التبرع الرسمية لضمان وصولها إلى مستحقيها.