ضبطت وزارة التجارة، بالتعاون مع شرطة وبلدية محافظة رابغ، مصنعًا مخالفًا داخل أحد الأحواش برابغ.

عمالة مخالفة:

وأكدت إمارة منطقة مكة المكرمة، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، أن المصنع المخالف تقوم فيه عمالة مخالفة بممارسة نشاط تصنيع الأثاث دون الحصول على التراخيص المطلوبة ودون تطبيق الاشتراطات النظامية.

التراخيص ضرورية:

وتؤكد وزارة التجارة على أهمية نظامية أعمال مزاولة النشاط التجاري والحصول على التراخيص اللازمة، كما تحث المواطنين والمقيمين على الإبلاغ عن المواقع المخالفة عبر تطبيق “بلاغ تجاري”، أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900.