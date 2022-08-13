أعلن مركز الضبط الأمني بالحريضة بمحافظة رجال ألمع في منطقة عسير، القبض على مقيم من الجنسية اليمنية، بحوزته (50) كيلو جرامًا من مادة الحشيش المخدر، مخبأة داخل مركبة يقودها.

وجرى إيقاف المتهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته والمضبوطات إلى جهة الاختصاص.

نظام مكافحة الاتجار بالمواد المخدرة:

وتفرق العقوبات المقررة لجرائم المخدرات في المملكة العربية السعودية؛ بين المهرب، والمروج، والمتعاطي، وفق نظام مكافحة الاتجار بالمواد المخدرة.

المهرب:

قرر النظام له أشد العقوبات، وهي القتل “الإعدام” لما يسببه تهريب المخدرات وإدخالها للبلاد من فساد عظيم لا يقتصر على المهرب بل يمتد إلى الأمة بأكملها فيصيبها بأضرار بالغة وأخطار جسيمة، ويلحق بالمهرب الشخص الذي يستورد المخدرات من الخارج، وكذلك الشخص الذي يتلقى المخدرات من الخارج فيوزعها على المروجين.

المروج:

يفرق النظام بين من يروج المخدرات للمرة الأولى وبين العائد بعد سابقة الحكم عليه بالإدانة في جريمة تهريب أو ترويج. ففي الحال الأولى تكون العقوبة الحبس أو الجلد أو الغرامة المالية، أو بهذه العقوبات جميعاً حسبما يقتضيه النظر القضائي، وفي حال العودة إلى الترويج تشدد العقوبة، ويمكن أن تصل إلى القتل قطعاً لشر العائد عن المجتمع بعد أن تأصل الإجرام في نفسه، وأصبح من المفسدين في الأرض.

المتعاطي:

يعاقب المتعاطي بالحبس لمدة سنتين، ويعزر بنظر الحاكم الشرعي، ويبعد عن البلاد إذا كان أجنبياً، ولا تقام الدعوى العمومية ضد من يتقدم من تلقاء نفسه للعلاج، بل يودع في مستشفى علاج المدمنين، وقد أخذ النظام السعودي في ذلك بتوصيات الأمم المتحدة، أسوة بما هو متبع في الكثير من دول العالم، وعطفاً على مرضى الإدمان، وعملاً على علاجهم من هذا الداء.