أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء، ضبط مندوب يستخدم سيارته الشخصية لنقل الأدوية في خميس مشيط.

وقالت في تغريدة على صفحتها الرسمية بتويتر: “ضبطت الغذاء والدواء⁩ من خلال جولاتها التفتيشية في خميس مشيط، مندوبًا يستخدم سيارته الخاصة في نقل المستحضرات الصيدلانية إلى مستودع غير مرخص، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنهم”.

عقوبة نقل المستحضرات في سيارات غير متخصصة

وفي وقت سابق؛ استعرضت الهيئة العامة للغذاء والدواء أبرز المخالفات لنظامها من قبل المنشآت المتداولة للمستحضرات الصيدلانية والعشبية وعقوباتها.

وأوضحت أن مخالفتي نقل تلك المستحضرات في سيارة غير مخصصة لنقلها، وبدء تصنيع مستحضرات صيدلانية وعشبية بكميات تجارية وبيعها قبل تسجيلها لدى الهيئة، تكون الغرامة 50 ألف ريال لكل منهما.

وأضافت أن مخالفتي عدم التزام المنشأة بإيجاد نظام إلكتروني متكامل مع نظام التتبع الإلكتروني المعتمد من الهيئة، والإعلان أو الدعاية أو إقامة محاضرات علمية موجهة للممارسين عن مستحضر صيدلاني أو عشبي يجيز النظام صرفه دون موافقة الهيئة، تكون الغرامة 30 ألف ريال لكل منهما.