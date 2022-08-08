قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة جازان، بحوزته (4.2) كجم من مادة الهيروين المخدر.

وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.