قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة جازان، بحوزته (4.2) كجم من مادة الهيروين المخدر.
وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.
قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة جازان، بحوزته (4.2) كجم من مادة الهيروين المخدر.
وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.
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