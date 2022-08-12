أعلنت شرطة الرياض، ضبط مواطن ظهر في أحد المقاطع في مكان عام، رافعًا صوته متحدثًا بعبارات تنافي الذوق العام.

وأكدت في بيان على الصفحة الرسمية للأمن العام على تويتر؛ اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحق المذكور في حينه.





المحافظة على الذوق العام:

وتنص المادة السادسة، في لائحة المحافظة على الذوق العام؛ على أنه “لا يسمح في الأماكن العامة بأي قول أو فعل فيه إيذاء لمرتاديها، أو إضرار بهم، أو يؤدي إلى إخافتهم أو تعريضهم للخطر”.

وتتمثل العقوبة، في توقيع غرامة مالية على كل من يخالف أيًّا من الأحكام الواردة في اللائحة بما لا يتجاوز (خمسة) آلاف ريال، وفقًا لجدول تصنيف المخالفات المنصوص عليه في المادة (التاسعة) من اللائحة، ويضاعف مقدار الغرامة في حال تكرار المخالفة نفسها خلال (سنة) من تاريخ ارتكابها للمرة الأولى.