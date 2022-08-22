قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي بمركز بلغازي في محافظة العيدابي بمنطقة جازان على مواطن لنقله بمركبته (16) مخالفًا لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، وأُوقِفوا واتُّخِذت الإجراءات النظامية بحقهم، وأُحِيل المخالفون لجهة الاختصاص، ونُقِلوا إلى النيابة العامة.

عقوبة مخالفة نظام أمن الحدود

وأكد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة (15) سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

من الجرائم الكبيرة

وأوضح أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثًا على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم (911) بمنطقتَيْ مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.