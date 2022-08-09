ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 16 مخالفًا لنظام البيئة؛ بينهم 14 مواطنًا، ومقيم من الجنسية السودانية، ومقيم من الجنسية الهندية.

وقد ارتكبوا مخالفات رعي 366 متنًا من الإبل، و316 رأسًا من الأغنام، في أماكن يمنع فيها الرعي في عدد من مناطق المملكة.

عقوبة مخالفات الرعي:

وأوضحت القوات الخاصة للأمن البيئي، أن الإجراءات النظامية طبقت بحق المخالفين، مؤكدة أن عقوبة مخالفة رعي الإبل غرامة تصل إلى (500) ريال لكل متن، وعقوبة مخالفة رعي الأغنام غرامة تصل إلى (200) ريال لكل رأس.

وحثت القوات الخاصة للأمن البيئي على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم 911 بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و999 و996 في بقية مناطق المملكة.