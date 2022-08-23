ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (20) مخالفًا لنظام البيئة وهم: (18) مواطنًا ومقيمان من الجنسية السودانية،ارتكبوا مخالفات رعي (448) متنًا من الإبل، في أماكن يمنع فيها الرعي في عدد من مناطق المملكة.

غرامة كبرى:

وأوضحت القوات الخاصة للأمن البيئي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين، مؤكدةً أن عقوبة مخالفة رعي الإبل غرامة تصل إلى (500) ريالٍ لكل متن.

أرقام البلاغات:

وحثَّت القوات الخاصة للأمن البيئي على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و (999) و (996) في بقية مناطق المملكة.