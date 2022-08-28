أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء عن ضبط منشأة غذائية غير مرخصة بها منتجات منتهية الصلاحية بمحافظة خميس مشيط في منطقة عسير.

منتجات تالفة ومنتهية الصلاحية

وقالت الهيئة في تغريدة على حسابها بموقع “تويتر” “بالتعاون مع الجهات المختصة؛ منشأة غذائية غير مرخصة في خميس مشيط تخزن منتجات تالفة ومنتهية الصلاحية في ظروف تخزين سيئة”.

وأضافت أنه تم ضبط حوالي 22 طنًا من المنتجات المخالفة واستكمال الإجراءات النظامية بحقها.

صور توثق المخالفات

ونشرت هيئة الغذاء والدواء صورًا توثق لحظات ضبط المنشأة الغذائية المخالفة وإغلاقها، كما تم رصد المنتجات التالفة بها.