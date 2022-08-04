تواصل الإدارة العامة للمرور حملاتها الميدانية لضبط المركبات المخالفة في مناطق المملكة.

وأعلنت عبر صفحتها الرسمية على تويتر، ضبط 2348 مركبة مخالفة قام أصحابها بالوقوف في المواقع المخصصة لذوي الإعاقة. وأهابت بالجميع التعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.

عبور الأودية والشعاب

وفي وقت سابق؛ حذرت الإدارة العامة للمرور من محاولة عبور الأودية والشعاب أثناء جريانها؛ لما يترتب عليه من مخاطر جسيمة.

وقالت في تغريدة على حسابها الرسمي بتويتر: “عبور الأودية والشعاب أثناء جريانها تصرف جسيم يعرض حياتك للخطر، ويعد مخالفة مرورية”.

وأشارت إلى أن غرامة عبور الأودية والشعاب أثناء جريانها تتراوح بين 5: 10 آلاف ريال.