ضبطت الهيئة العامة للغذاء والدواء، 3 آلاف منتج مُخالف لاشتراطات البطاقة التغذوية داخل منشأة غذائية غير مرخصة بجازان.

رصد المنشأة المخالفة

وأوضحت الهيئة أنها رصدت منشأة غذائية غير مرخصة لمزاولة نشاطها في جازان بعد تتبع مصادر منتجات مخالفة لاشتراطات البطاقة التغذوية.

وأضافت أنه تم ضبط 3 آلاف منتج مُخالف لاشتراطات البطاقة التغذوية، حيث يتم استكمال الإجراءات النظامية بحق المنشأة.

ونشرت الهيئة على حسابها بموقع “تويتر”، عدة صور ترصد المنتجات المخالفة التي تم ضبطها داخل المنشأة غير المرخصة.

الإبلاغ عن المخالفات

وتدعو الهيئة دائمًا المستهلكين إلى الإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشرافها عند ملاحظتها، وذلك من خلال الاتصال على الرقم الموحّد (19999).