ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي، (3) مقيمين من الجنسية الباكستانية مخالفين لنظام البيئة؛ لقطعهم الأشجار بغرض تخزينها وبيعها في منطقة الرياض، بحوزتهم أكثر من (42) مترًا مكعبًا من الحطب المحلي.

تطبيق الإجراءات النظامية:

وأوضحت القوات الخاصة للأمن البيئي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة، مؤكدة أن عقوبة قطع الأشجار غرامة تصل إلى (20) ألف ريال لكل شجرة، فيما تصل عقوبة تخزين الحطب المحلي إلى (16) ألف ريال لكل متر مكعب.

أرقام البلاغات:

وحثَّت القوات الخاصة للأمن البيئي على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.