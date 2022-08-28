أعلنت القوات الخاصة للأمن البيئي عن ضبط 37 مخالفًا لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة، خلال أسبوع.

تفاصيل المخالفات

وتفصيلًا، ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 20 مخالفًا لرعيهم (448) متنًا من الإبل، في مواقع يمنع فيها الرعي، و3 مخالفين لنظام البيئة لقطعهم الأشجار بغرض تخزينها وبيعها، حيث كان بحوزتهم أكثر من 42 مترًا مكعبًا من الحطب المحلي.

كما تم ضبط 7 مخالفين لنظام البيئة لإشعالهم النار في غير الأماكن المخصصة لها بمنطقة عسير، و7 مخالفين لنظام البيئة لدخولهم منطقة محمية دون تصريح والصيد في أماكن محظورة بمنطقة الجوف. وأوضحت القوات الخاصة للأمن البيئي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

غرامة كبرى

يذكر أن عقوبة مخالفة رعي الإبل تصل إلى دفع غرامة قدرها (500) ريالٍ لكل متن. وحثَّت القوات الخاصة للأمن البيئي على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و (999) و (996) في بقية مناطق المملكة.