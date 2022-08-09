واصلت الجهات الأمنية بالأمن العام مهامها في ضبط المتسولين، في مختلف مناطق المملكة، وذلك في إطار الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة بالأمن العام في مكافحة التسول بمختلف صوره وأشكاله حيث تم القبض على عدد منهم خلال قيامهم بممارسة التسول في الأماكن العامة بمنطقة المدينة المنورة.

وأوضحت الجهات الأمنية أنه تم رصد وضبط 7 مقيمات من الجنسية الإثيوبية بعد تسولهن بشكل مباشر في الطرقات العامة وأمام المحلات التجارية.

كما تم القبض على مقيمين من الجنسية الباكستانية عقب تسولهما بشكل مباشر من قائدي المركبات في الأماكن العامة.

الإبلاغ عن المتسولين

وتواصل الجهات الأمنية بالأمن العام مهامها في ضبط المتسولين، في مختلف مناطق المملكة، وذلك في إطار الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة بالأمن العام في مكافحة التسول بمختلف صوره وأشكاله.

وحثّ الأمن العام على الإبلاغ عن المتسولين على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) في جميع مناطق المملكة مع تأكيد أهمية تقديم التبرعات عبر منصات التبرع الرسمية لضمان وصولها إلى مستحقيها.