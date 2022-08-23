ضبطت الهيئة العامة للغذاء والدواء، 9 أطنان من الفواكه المجففة في منفذ ميناء جدة الإسلامي، وذلك بسبب احتوائها على ألوان غير مسموح بإضافتها ولمخالفتها اشتراطات البطاقة التغذوية.

الاشتباه في إرسالية

وأوضحت الهيئة، في بيان لها، أنه من خلال الرقابة على المنتجات الخاضعة لإشرافها في منافذ الدخول، تم الاشتباه في إرسالية منتجات غذائية، وبعد الكشف عليها وتفريغها من الحاوية، تبين عدم مطابقتها للائحة الفنية (SFDA.FD 2500: 2021).

ضبط ورفض المنتجات

وأشارت “الغذاء والدواء” إلى أنه جرى ضبط ورفض المنتجات المخالفة قبل دخولها إلى السوق، واتخاذ الإجراءات النظامية حيال المنشأة المخالفة.