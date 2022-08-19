في واقعة غريبة، عبرت طائرة إثيوبية بشكل غير متوقع مدرج الهبوط في مطار أديس أبابا الدولي، وأكملت طريقها فوقه، ليتبين أن سبب هذا الخطأ هو “النوم”.

تفاصيل الواقعة:

وقال تقرير لموقع “أفييشن هيرالد الإخباري للطيران”: إن طيارين استغرقا في النوم وتجاوزا مدرج الهبوط خلال رحلة من السودان إلى إثيوبيا الاثنين الماضي.

وأوضح التقرير أن الحادثة وقعت على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية من طراز بوينج 737- 800 كانت في طريقها من الخرطوم إلى أديس أبابا، عندما نام الطياران واستمرت الطائرة في تجاوز مدرج الهبوط.

تحليق على ارتفاع 37000 قدم:

وأشارت البيانات إلى أن الطائرة كانت تحلق على ارتفاع 37000 قدم باستخدام الطيار الآلي، عندما فشلت في الهبوط في مطار أديس أبابا بولي الدولي.

ولم يتمكن برج مراقبة الحركة الجوية من الوصول إلى الطاقم على الرغم من قيامه بعدة محاولات للاتصال.

بعد ذلك، تم إطلاق إنذار عندما تجاوزت الطائرة المدرج واستمرت بالتحليق فوق المطار، لتعود بعدها الطائرة، وتبدأ في عملية الهبوط بسلام بعد حوالي 25 دقيقة.

تحقيق وإجراءات:

وأصدرت الخطوط الجوية الإثيوبية اليوم الجمعة بيانًا قالت فيه: “لقد تلقينا تقريرًا يشير إلى أن الرحلة الإثيوبية في طريقها من الخرطوم إلى أديس أبابا فقدت الاتصال مؤقتًا مع برج مراقبة الحركة الجوية في أديس أبابا في 15 أغسطس 2022”.

وأضافت الشركة: “هبطت الطائرة بسلام في وقت لاحق بعد استعادة الاتصال. وتم إيقاف الطاقم عن العمل، لإجراء مزيد من التحقيق”.

ولفتت إلى أنه سيتم اتخاذ إجراءات تصحيحية مناسبة بناء على نتيجة التحقيق.