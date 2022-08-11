انتقد العديد من مرتادي موقع تويتر الدكتور طارق الحبيب بعد تداول مقطع صوتي له في إحدى مساحات تويتر يتحدث فيها عن التربية ودور الأمهات فيها.

#طارق_الحبيب_يسيء_للامهات حوار متداول من إحدى المساحات للاستشاري طارق الحبيب يرى فيه البعض إساءة وتقليلا من تربية الأمهات. pic.twitter.com/ZvjpaYRCBI — وش سالفة الهاشتاق؟ (@AbtTrend) August 11, 2022

حديث طارق الحبيب عن الأمهات

واعتبر المغردون أن طارق الحبيب يسيء للأمهات بعدما قال في المساحة : مشكلتكم بناتنا أنكن رائعات لكن تستنسخون طريقة أمهاتكم في التربية .. تقولون أمهاتنا ربونا أحسن تربية .. كذابات .. أمهاتكم ربوكم نصف تربية فقط وأنتن أكملتن النصف الباقي.

وقاطعته إحدى المتحدثات بالقول :” إذا امك ما ربتك ذي مشكلتك لا تعممها على الكل” ومع ذلك واصل الحبيب حديثه قائلا: البعض يقدس الوالدين وهذا أمر خطأ فقد أمرنا الإسلام ببر الوالدين وليس بتقديسهم. ولفت إلى أن البر مرحلة أعلى من التقديس وأفخم من التقديس.

وأشار إلى أن بعض تربية الوالدين تقوم على اجتهادات أو تدريب ولا تقم على علم فيربون الأبناء نصف تربية وعلى الأبناء استكمال النصف الآخر. وقال إن هذا لا يعيب الوالدين لأنهم أعطونا أقصى ما يمكن أن يقدموه.

ردود فعل غاضبة

وتسبب المقطع في ردود فعل غاضبةحيث قال سلمان بن حثلين :” وش مشكلة الحبيب مع الوالدين وجيل الطيبين؟ لماذا يحاول بشتّى الطرق اسقاط تجربته الفاشلة وما مر به من معاناة على جيل كامل؟ والديك وأجدادك لم يربّوك تربية طيبة! هل بالضرورة غيرك يكون مثلك” أما أبو أنس السلمي فقال:” لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم والله شيء موسف أن نسمعه من البروفسور “