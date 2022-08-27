كشف الإعلامي طارق النوفل موقفه بشأن الترشح لرئاسة نادي الشباب مستقبلًا بعد نهاية فترة خالد البلطان.

وستنتهي الفترة الرئاسية لـ مجلس إدارة البلطان في يونيو المقبل.

الحديث عن رئاسة نادي الشباب أمر مبكر!

وقال النوفل في برنامج ” أكشن مع وليد: ” من المبكر الحديث عن هذا الأمر ولكن إذا احتاجني النادي كرئيس أو في أي منصب آخر سأقبل على الفور”.

واختلفت جماهير الليث حول إمكانية ترشح طارق النوفل لرئاسة النادي العاصمي مستقبلًا، حيث يرى البعض أنه طموح وقادر على تسلم المنصب بشكل جيد بينما رأى البعض الآخر أنه لا يملك الخبرة الإدارية لـ رئاسة النادي.

ماذا قال البلطان بعد مباراة الباطن؟

جاء ذلك بعدما، أكد خالد البلطان، رئيس مجلس إدارة نادي الشباب، على أن أمور النادي لا يجب أن تُدار من خلال ما وصفه بـ”الهاشتاقات”، وذلك تعليقًا على حالة من عدم الرضا الجماهيري بسبب صفقات النادي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال البلطان لـ قناة SSC: “يجب ألا يتأثر مجلس إدارة النادي بأي هاشتاق، كرة القدم وأمورها لا تُدار هكذا، لا أعرف كيف نُرضي جماهيرنا؟، نحن ننفق بحرص وتدبير، ونحن نملك الثلث فقط من القوة المالية للأندية المنافسة، عضو الشرف الوحيد الداعم لنا، هو حسن الإنفاق لدينا، البعض يقول أين وزارة الرياضة؟، وزارة الرياضة لم تقصر وكذلك الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل”.