يبدو أن تعاقد نادي الاتحاد مع المصري طارق حامد أصبح دليلًا قويًّا على اقتراب أحد اللاعبين من مغادرة العميد قبل نهاية سوق الانتقالات الصيفية للعام الحالي.

البرازيلي برونو هنريكي سيكون الأقرب للرحيل عن صفوف العميد، وذلك بعد ضم طارق حامد، كون المدرب البرتغالي نونو سانو غير مقتنع بفنيات هنريكي، وسيعتمد على طارق حامد في وسط الملعب بالموسم المقبل.

برونو هنريكي الأقرب للرحيل عن الاتحاد:

وعلى الرغم من إصرار سانتو على الإبقاء على طارق حامد، لكن جماهير العميد كانت طالبت برحيله بعد مباراة لوزيرن السويسري حيث ارتكب عدة مخالفات متهورة على لاعبي الفريق السويسري وتسبب في ركلة جزاء على العميد، لكن الحارس البرازيلي مارسيلو جروهي نجح في إنقاذها.

جدير بالذكر أن المدرب الروماني كوزمين كونترا مدرب العميد السابق كان اعتمد على برونو هنريكي في الموسم الماضي قبل إقالته.