أدانت حركة طالبان الغارة الجوية التي قتلت زعيم القاعدة أيمن الظواهري.

طائرة بدون طيار:

وقالت طالبان إن الغارة الأميركية نفذتها طائرة بدون طيار على منزل في منطقة شيربور بالعاصمة كابل.

وتابعت أن الغارة التي قتلت الظواهري انتهاك لسيادة أفغانستان وتتعارض مع اتفاق الدوحة، كما أنها تتعارض مع مصالح أميركا في أفغانستان.

وذكرت داخلية طالبان أن الغارة وقعت في منطقة “شيربور” بكابل بعد السادسة صباحًا من يوم الأحد.

ملابسات مقتل الظواهري:

ونقلت شبكة “فوكس نيوز” عن مسؤول أمريكي وصفته بالكبير، في وقت مبكر من يوم الثلاثاء، ملابسات مقتل زعيم تنظيم القاعدة، أيمن الظواهري، الذي لقي حتفه في غارة بأفغانستان، نهاية الأسبوع الماضي.

وبحسب المسؤول الذي لم يجر ذكره، فإن العملية جرى تنفيذها بطائرة مسيرة، قائلًا: إنها لم تسفر عن وقوع ضحايا من المدنيين.

وأضاف أن زعيم تنظيم القاعدة لقي حتفه في عمليات من تخطيط وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية “سي آي إيه”.

ووصف المسؤول العملية بالناجحة، فيما يرتقب أن يلقي الرئيس الأمريكي، جو بايدن، كلمة بشأن مقتل الظواهري في وقت لاحق.