نفت حركة طالبان علمها بوجود زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي أيمن الظواهري – الذي قتل في غارة أمريكية- على أراضي أفغانستان، مؤكدة أنها فتحت تحقيقًا عاجلًا للتأكد من مزاعم الرئيس الأمريكي جو بايدن بمقتل الظواهري بحسب قول الحركة.

مقتل أيمن الظواهري

وقالت الحركة في بيان لها إنه في الثاني من شهر محرم 1444 هـ، نُفذت غارة جوية على منزل سكني في كابول، وبعد الغارة بيومين خرج الرئيس الأمريكي مدعيًا استهداف أیمن‌ الظواهري، زعيم تنظيم القاعدة في هذه الغارة الجوية لكن إمارة أفغانستان الإسلامية ليست لديها أية معلومات عن مجيء الظواهري وإقامته هنا.

طالبان تفتح تحقيقًا

وقد وجهت قيادة أفغانستان الأجهزة الأمنية والاستخبارات بإجراء تحقيق شامل وجاد في القضية. كما لم يتوجه من أرض أفغانستان أي خطر أو تهديد لأحد بما في ذلك أمريكا.

وطالبت طالبان بتنفيذ اتفاق الدوحة، مؤكدة أن انتهاك الاتفاقية يجب أن يتوقف، مشيرة إلى أن قيام أمريكا بغزو “حمانا والاعتداء على أراضي أفغانستان إنما يعتبر ظلماً وانتهاكاً لجميع المبادئ والمواثيق الدولية، الأمر الذي ندينه بشدة مرة أخرى”.