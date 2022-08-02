أكد طبيب الأمراض الجلدية علي العمري أن هناك أضرارًا عديدة تنتج عن الندبات الناتجة بسبب حبوب الشباب.

مشاكل نفسية:

وقال طبيب الأمراض الجلدية خلال حواره إلى برنامج سيدتي المذاع على روتانا خليجية: إن الندبات الناتجة عن حبوب الشباب تسبب مشاكل نفسية لأصحابها في حال عدم علاجها.

ولفت العمري إلى أن شركات التأمين في عدد من الدول تعالج تلك الآثار على أنها مرض؛ لارتباطها بالاكتئاب والامتناع عن العمل.

تأثير على الإنتاج الوظيفي:

وأوضح أن تلك الندبات تؤثر على الإنتاج الوظيفي والمستوى الدراسي والظهور وسط تأثير السوشيال ميديا.