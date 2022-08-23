كشف الدكتور نبيل عبدالمقصود الطبيب الخاص بالفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، تطورات حالتها الصحية، نافيًا الشائعات التي خرجت بعد حفلها في مهرجان قرطاج، حول معالجته لها من الإدمان بعد ظهوره معها في الحفل.

قوة ناعمة

وقال عبد المقصود، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» “لقد نسوا شيئًا مهمًا جدًا وهو أني إنسان وشيرين واحدة ربنا أعطاها نعمة من نعمه وهي صوتها وحنجرتها واعتبرها قوة ناعمة يجب أن تستغل هي وغيرها من النجوم».

وأوضح أن شيرين واجهت مشاكل كثيرة أثرت عليها جدًا وجعلتها تعيش في منزلها وترفض التواصل مع أي شخص، لافتًا إلى أن هذا الأمر أثر عليها سلبًا، فتأثير العوامل النفسية على الأشخاص مختلف، منهم من يزيد وزنه وآخر ينقص وآخر يمتنع عن الطعام.

إدمان المخدرات

وأكد أن شيرين كانت تحتاج رعاية وشخصًا يسمعها ويوجهها للطريق الصحيح ويعطيها طاقة إيجابية ويعيدها للفن، لافتا إلى أنها بعيدة تمامًا عن نقطة الإدمان ولا يجب إدخالها في هذه النقطة.

وأوضح أنه من الضروري عدم تناول الموضوع بطريقة سلبية، خاصة بعد خروج شيرين على المسرح وإبهارها الجمهور بهذه الطريقة.

ولفت “ساندتها من أجل تحسين حالتها الصحية والنفسية، والذي فرق معها جدًا لأنها في البداية كانت تقول إنها لن تذهب ولكن بعد تحفيزها، ذهبت وقدمت حفلًا رهيبًا”.

وحول موقفها بتقبيل يده، أكد طبيب شيرين أن الفنانة كان لها حضور طاغ وتصرفت بعفوية وتلقائية.