قدمت استشارية الأمراض المعدية الدكتورة حوراء البيات، عدة طرق لتعزيز مناعة الأطفال وحمايتهم من العدوى، وذلك مع بدء العام الدراسي الجديد 1444هـ.

فيديو | استشارية الأمراض المعدية د. حوراء البيات: النوم الصحي والغذاء السليم يعززان مناعة الأطفال #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/iAfZJUcRKX — الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) August 28, 2022

طرق تعزيز المناعة

وقالت البيات في تصريحات لقناة “الإخبارية”، إن أهالي الطلاب عليهم تعزيز مناعة لأطفالهم، وذلك بالنوم الصحي المبكر والحرص على التغذية السليمة.

وأضافت أنه في حالة مرض أحد أفراد الأسرة أو إصابته بفيروسات تنفسية من حرارة أو كحة، فيجب عزل الطالب ومنعه من الحضور للمدرسة، فضلًا عن خضوعه للمسحة.

عدم مشاركة الأدوات المدرسية

ولفتت استشارية الأمراض المعدية إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بمكافحة العدوى حتى لا يصاب بقية زملائه في الفصل الدراسي.

وأكدت استشارية الأمراض المعدية، ضرورة التنبيه على الطالب بعدم مشاركة الأدوات المدرسية مع بقية زملائه داخل الفصل.

وشهدت المدارس بمختلف مراحلها الدراسية في جميع مناطق المملكة، اليوم الأحد، عودة طلابها وطالباتها ومنسوبيها لبدء العام الدراسي الجديد ١٤٤٤ هـ، وسط منظومة من التجهيزات والخدمات التي أعدَّتها وزارة التعليم.