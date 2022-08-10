أوضح المحامي ماجد قاروب، طرق تجنب الاحتيال المالي الإلكتروني، مشيرًا إلى عدم وجود المناعة الكافية في بعض البنوك وبعض الهيئات لحماية المتعاملين معها من الاحتيال الإلكتروني.

لا مناعة كافية:

وأكد المحامي ماجد قاروب، في تصريحات إلى برنامج صباح السعودية المذاع على قناة السعودية أن القوانين الآن في مرحلة جيدة، ولكن لا توجد المناعة الكافية في بعض البنوك وبعض الهيئات لحماية المتعاملين معها من الاحتيال الإلكتروني، والكثير يرى أن العديد من الحالات التي حدث معها احتيال كان باختراق الحسابات المصرفية وأيضًا باستخدام البيانات الموجود في البنوك.

الحرص مع الرسائل:

وأضاف: “يجب الحرص في التعامل مع الأشخاص والرسائل خصوصًا التي تتطلب بيانات بنكية، وتقوم عملية الاحتيال الإلكتروني على محاولة الاستيلاء على قواعد المعلومات الموجودة في البنوك، ويجب أن نزرع في المجتمع فكرة أن أي رسالة تصلك هي رسالة مغلوطة ولا تقوم بالفصح عن معلوماتك”.

وتابع: “تحقق دائمًا من الرسائل التي تصلك وتجنب الرد عليها، حتى وإن كانت الرسائل تأتي بشكل مباشر من البنك أو المؤسسة التي تتعامل معها ففي بعض الأحيان يستطيع المحتال انتهاك أجهزة المؤسسة، ولذلك قبل التفاعل مع أي رسالة قم بالاتصال على المؤسسة نفسها للتأكد من طلباتهم”.