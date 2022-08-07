انتزعت “طرق” لـ ناصر عبد الله المسند، لقب الأسرع توقيتاً بعد حصولها على المركز الأول في أول شوط للفترة الصباحية من سباقات فئة الثنايا ، والمخصص لها 8 أشواط لمسافة 5 كم، بتوقيت 8:11.254 دقائق ضمن الأشواط التمهيدية في مهرجان ولي العهد للهجن 2022 م.

وجاءت نتائج الفائزين بالمراكز الأولى في بقية الأشواط على النحو التالي: “الزير” لـ مطلق سلمان العطوي، و”في” لـ سعيد علي المري، و”مبلش” لـ رياض ثامر السعدون، و”هوايل” لـ سالم جابر المري، و”الحصان” لـ هادي خويران العجمي، و”مرضيه” لـ راشد طالب المري، وأخيراً “سياف” لـ محمد معزي العتيبي.