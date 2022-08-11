أوضح خبير شؤون المعلمين محمد الزارع طريقة الاستعلام عن نتيجة النقل الداخلي، من حساب المعلم في نظام نور.

خطوات الاستعلام عن نتيجة النقل الداخلي

وتتمثل خطوات الاستعلام عن نتيجة النقل الداخلي فيما يلي:

ـ الدخول على الموقع واختيار خدمات شؤون المعلمين.

ـ اختيار الاستعلام عن حركة النقل الداخلي.

ـ تظهر عبارة (تم نقلك) في حالة النقل، وعبارة (لم تنقل) في حالة عدم النقل.

ـ لاستعراض بيانات المدرسة المنقول إليها يتم الضغط على الخيارات.

ـ في حال وجود تظلم على طلب النقل يتم تسجيله من خلال الرابط أسفل الشاشة؛ خلال الفترة المحددة للتظلم.

نتيجة حركة النقل الداخلي للمعلمين

ومن المنتظر أن يتم اليوم الخميس إعلان نتيجة حركة النقل الداخلي عبر نظام نور عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وأوضحت وزارة التعليم، أن حركة النقل يعتبر إنهاء لتكليف جميع شاغلي الوظائف التعليمية المكلفين بأعمال غير التدريس، المنقولين ضمن إجراءات النقل لهذا العام، وتم نقلهم وفق تخصصاتهم كمعلمين ومعلمات.

وأفادت وزارة التعليم، في وقت سابق، أنه ليس للمستفيدين حق المطالبة بالنقل على المهمات المكلفين بها قبل النقل، ويمكنهم التقدم للترشيح على التشكيلات المدرسية أو الإشرافية وفق الآلية المحددة في إدارات التعليم المنقولين إليها.

فيما استثنت الوزارة من ذلك، المعينين على أعمال غير التدريس، فيتم توجيههم وفقًا للتخصصات المعينين عليها.

استقبال طلبات الاعتراض

وتبدأ الإدارات التعليمية في استقبال طلبات الاعتراض على نتائج الحركة الداخلية، لمدة ثلاثة أيام، بدءًا من الجمعة، فور إعلان المدارس الجديدة لطالبي وطالبات النقل.